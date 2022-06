UEFA pede desculpas aos adeptos devido aos incidentes de Paris e promete investigação

Quase uma semana depois, organização que gere o futebol europeu apresentou pedido de desculpas público aos fãs, maioritariamente do Liverpool, que tiveram problemas no acesso ao Stade de France

Quase uma semana depois da final da Champions, a UEFA veio a público fazer um pedido de desculpas público pelos adeptos que passaram um mau bocado no acesso ao Stade de France.

Foram muitos os adeptos, maioritariamente do Liverpool, que se queixaram de mau comportamento da polícia, falta de organização e atrasos significativos no acesso ao palco que recebeu a final da Liga dos Campeões, no passado sábado, em Paris.

Para além de apresentar o pedido de desculpas, a UEFA promete fazer uma investigação independente sobre o que realmente aconteceu no acesso ao Stade de France, numa final ganha pelo Real Madrid, por 1-0.