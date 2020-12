UEFA diz como vai ser retomado o PSG-Basaksehir

Já é conhecido o protocolo que vai ser seguido, com as equipas a dizerem "Não ao Racismo" antes da partida ser retomada

A UEFA divulgou esta quarta-feira o protocolo que o jogo entre PSG e Basaksehir vai seguir, quando for retomado esta tarde, pelas 17h55 e a partir do minuto 13, em que foi interrompido na terça-feira.

Segundo o organismo que tutela o futebol europeu, as duas equipas vão chegar ao Parque dos Príncipes sem qualquer mensagem, vestindo depois, no balneário, uma camisola com a inscrição "Não ao Racismo" e o logo dos dois emblemas. O mesmo se aplica à nova equipa de arbitragem.

As três equipas vão fazer o aquecimento com a referida t-shirt, fazendo depois a entrada em campo de acordo com o protocolo sanitário.

Ainda antes do jogo, está previsto que todos se reúnam no circuito central do relvado, ainda com a camisola vestida.