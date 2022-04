UEFA deve abrir investigação após confusão entre jogadores no Atlético de Madrid-Manchester City

A informação é avançada pelo jornal inglês Daily Mail.

A UEFA vai abriu uma investigação na sequência dos incidentes registados no jogo entre o Atlético de Madrid e o Manchester City, na quarta-feira, adianta o jornal inglês Daily Mail. A confusão começou dentro das quatro linhas e continuou já na zona de acesso aos balneários, após o apito final.

Na parte final do encontro, Felipe fez uma falta sobre Phil Foden, que ficou caído no relvado, e começou uma enorme confusão entre os jogadores das duas equipas, com Savic em evidência. Depois do fim do encontro, os jogadores encaminharam-se para os balneários e os ânimos voltaram a subir de tom - Vrsaljko e Kyle Walker foram os jogadores em mais destaque.

A partida terminou empatada 0-0 e foi o Manchester City a seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões, fruto de uma vitória por 1-0 na primeira mão.