UEFA destaca os que mais recuperam na Champions: Águia no topo, Dragão logo a seguir

Otamendi lidera ranking juntamente com Di Lorenzo, do Nápoles. Pepe persegue duo no segundo posto, composto por Tomori e Tuta

Numa altura em que os campeonatos estão parados, a UEFA decidiu recordar, através da conta oficial da Liga dos Campeões, os jogadores com mais recuperações de bola na atual edição. Benfica e FC Porto estão representados.

No primeiro lugar, com 20, juntamente com Di Lorenzo, do Nápoles, surge Otamendi. Pepe está no terceiro posto, com 18, na perseguição, também, a Tomori e Tuta, que têm 19.