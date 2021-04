Todos os detalhes do novo formato da Champions, segundo o jornal Marca

Jornal "Marca" resumiu as principais alterações no formato da Liga dos Campeões.

O comité de competições da UEFA reúne-se esta sexta-feira para aprovar o novo modelo da Liga dos Campeões, que vigorará entre 2024 e 2027.

Confira as principais alterações ao formato, apresentadas pelo jornal "Marca":

- Participarão 36 equipas em vez das atuais 32;

- A competição terá 100 jogos e misturará a emoção das eliminatórias com a luta duradoura de um campeonato;

- A nova Champions pretende ajudar os clubes mais "pequenos". Todas as federações estarão no início do caminho da Champions;

- Cada equipa jogará 10 partidas, cinco em casa e cinco fora, contra adversários de todo o tipo, tanto na qualidade das equipas como na localização;

- As equipas estarão divididas em quatro grupos, tendo em conta a classificação na liga do seu país e dos últimos desempenhos na Liga dos Campeões. Em vez de os clubes lutarem apenas pela classificação nos grupos, as equipas irão classificar-se do primeiro ao 36.º, subindo e baixando à medida que somam pontos nas 10 jornadas;

- Não se defrontando todas contra todas, as melhores equipas - será o coeficiente a determinar isso - defrontarão outras duas equipas do seu nível, três do seguinte, outros três do penúltimo e ainda dois do grupo de equipas, na teoria, mais fracas.

- Quando todas as equipas tiverem jogado as 10 partidas, as oito equipas que tiverem mais pontos avançam diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 16.º lugares terão de enfrentar uma eliminatória com os classificados entre o 17.º e o 24.º postos.