Tudor lembra passado recente na Champions: "Estivemos ao nível dos adversários..."

Declarações do treinador do Marselha, antes do encontro com o Sporting, marcado para esta terça-feira e referente à terceira jornada da Liga dos Campeões

O treinador do Marselha lamentou esta segunda-feira ter de disputar o jogo de terça-feira com o Sporting sem a presença de adeptos no Estádio Vélodrome, que poderiam contrariar a "experiência" da equipa lisboeta na Liga dos Campeões.

Igor Tudor, antigo internacional croata, reconheceu que o apoio dos adeptos "vai fazer falta" ao clube francês, que foi punido com a realização de um jogo à porta fechada, a cumprir frente ao Sporting, devido ao comportamento dos espetadores na receção ao Eintracht Frankfurt (vitória dos alemães por 1-0).

"É pena não podermos contar com os nossos adeptos, pois vão fazer-nos falta, mas isso não alterou muito a nossa preparação. Temos de estar concentrados e fazer um bom jogo", observou o técnico, de 44 anos, em conferência de imprensa.

Para Tudor, os seguidores do Marselha seriam importantes para ajudarem a equipa a melhorar a situação delicada em que se encontra no Grupo D da "Champions", no último lugar, após ter sofrido duas derrotas, pois também perdeu no estádio do Tottenham, por 2-0.

"Amanhã [terça-feira] não podemos cometer erros. Nos dois jogos anteriores até estivemos ao nível dos adversários, que são equipas de grandes campeonatos, como o alemão e o inglês. Acho que merecíamos mais", sustentou.

O treinador do Marselha gostaria de transpor para a prova europeia o desempenho na Liga francesa, na qual segue em segundo lugar e ainda não perdeu, em contraponto com o Sporting, que lidera o Grupo D, com dois triunfos, mas segue em sétimo lugar no campeonato português.

"[O Sporting] é uma equipa importante, com jogadores muito bons em todas as posições. Tem uma boa experiência na "Champions" acumulada na época passada [na qual atingiu os oitavos de final], que lhe dará, certamente, uma grande ajuda", assinalou.

Tudor espera poder aproveitar também a experiência de alguns jogadores adquiridos esta temporada, como o avançado Alexis Sánchez e os defesas Eric Bailly e Chancel Mbemba, qualificando mesmo o ex-jogador do FC Porto de "superimportante para a equipa", apesar de revelar que não será titular.