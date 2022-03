O desejo de Tuchel para a receção ao Real: "Espero que se encontre uma solução"

Tuchel, treinador do Chelsea

Redação com Lusa

Treinador do Chelsea espera ver público nas bancadas no encontro dos quartos de final da Champions.

O treinador alemão do Chelsea, Thomas Tuchel, deseja a presença púbico na receção aos espanhóis do Real Madrid da Liga dos Campeões de futebol, apesar das sanções impostas ao clube inglês detido pelo oligarca russo Abramovich.

"Espero que se encontre uma solução. Não sei qual é a possibilidade, mas todos os jogos são para os espectadores, especialmente este. Confio na administração, que está em diálogo com a UEFA e com o Governo [britânico] para obter uma exceção", disse, em conferência de imprensa.

O emblema de Stamford Bridge está impedido de vender bilhetes e obter qualquer tipo de receita no âmbito das sanções impostas a vários elementos próximos do regime do Kremlin devido à ofensiva militar russa na Ucrânia.

Tuchel frisou que será "uma desvantagem jogar sem espetadores" frente ao Real Madrid, equipa que os ingleses eliminaram nas meias-finais da "Champions" da época passada, conquistando depois da competição na final frente ao Manchester City.

Na primeira mão dos quartos de final, os "blues" recebem os "merengues" em 06 de abril e visitam depois Madrid, a 12 do mesmo mês.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, e muitos países e organizações impuseram à Rússia sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.