Tuchel procura vingar passado com uma reviravolta no Santiago Bernabéu

Alemão procura reverter vantagem do Real (3-1) que só ele conseguiu desperdiçar em casa, na prova.

Derrotado na primeira mão dos quartos de final por 3-1, o Chelsea tem uma tarefa hercúlea para continuar a defender o título europeu. No Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid, os blues têm de imitar o Manchester United, única equipa a reverter uma desvantagem de dois ou mais golos em eliminatórias da Champions, cuja segunda mão foi realizada fora de casa.

Em 2018/19, nos oitavos de final, os red devils perderem com o PSG por 2-0, mas impuseram-se em Paris por 3-1, beneficiando da regra dos golos fora de portas, entretanto abolida.

Curiosamente, ao leme do PSG estava Thomas Tuchel, que tentará vingar-se desse momento. "Não temos muitas hipóteses e é pouco provável que consigamos eliminar o Real Madrid, mas vamos tentar. Para tal, temos de jogar nos nossos limites", disse o treinador do Chelsea, que tem ainda outro dado desfavorável: nenhuma formação inglesa venceu o Real por mais de um golo, em partidas da Champions em Madrid.

Ex-merengue, Kovacic garantiu que o grupo vai inspirar-se em outras reviravoltas. "Quando jogava no Real, perdemos 2-0 com o Wolfsburgo, mas depois passámos à meia- final com um triunfo por 3-0 [em 2016]. E há dias vi a remontada do Chelsea, que tinha perdido com o Nápoles por 3-1 e em casa deu a volta [2012]. Há sempre surpresas em futebol", sublinhou o médio do Chelsea.

Do outro lado, Carlo Ancelotti procura a oitava presença em semifinais da prova, registo alcançado apenas por José Mourinho e Pep Guardiola. O técnico do Real conta com a inspiração de Benzema, que fez um hat-trick em Londres. "Já tivemos Ronaldo e Bale. Hoje, estamos dependentes de Benzema ", comentou. Já o francês quer repetir a receita. "Devemos jogar como na primeira mão", atirou o goleador.