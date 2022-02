Tuchel: "Não era o momento de queimar Romelu Lukaku"

Romelu Lukaku não saiu do banco no Chelsea-Lille

Declarações de Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, após o triunfo caseiro sobre o Lille, 2-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Não utilização de Romelu Lukaku: "Não era o momento de o colocar, de o queimar, era o momento de dar um passo atrás. Cada jogo é diferente. O foco de hoje estava na intensidade, um jogo de alta velocidade, trabalho duro contra a bola. Romelu não só está fisicamente cansado como também o está mentalmente."

Havertz: "Deu um passo em frente. O seu esforço e o seu ritmo de trabalho são enormes, as áreas do campo que nos cobre... Foi muito bom, foi decisivo, nunca teve vergonha de nos defender. Hoje tivemos uma linha alta agressiva com Hakim [Ziyech] e os nossos jogadores ofensivos. Foi um onze para ter intensidade e uma alta taxa de trabalho consistente ao longo do jogo e eles fizeram-no muito bem."

Kanté: "Hoje voltou ao seu melhor nível, melhorou a cada minuto através do jogo e teve um grande impacto. Mas não estamos surpreendidos, estivemos à espera durante uns quantos jogos. Teve um grande rendimento."