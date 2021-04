Tuchel espera problemas: "Temos de aceitar isso contra uma equipa como o FC Porto"

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, fez a antevisão ao encontro da segunda mão dos quartos de final da Champions.

Ainda a primeira mão com o FC Porto: Temos de aceitar que com o FC Porto há sempre momentos difíceis e mais fáceis. Às vezes, a nossa qualidade funciona e noutras não conseguimos construir tão bem para criar oportunidades. Não é possível controlar o jogo durante todo o tempo e tivemos momentos muito difíceis. Temos de aceitar isso contra com uma equipa como o FC Porto. Se acontecer novamente, é normal, acontece com o City e a Juventus, porque as outras equipas têm qualidade. O FC Porto é um cube com muita ambição."

Próximos dois jogos contra FC Porto e Manchester City: "Bom, se quisermos ganhar troféus, temos de ganhar esses jogos, caso contrário será difícil. O título da Premier League não depende de nós. Não podemos pensar em demasia nisso e temos e jogar um jogo atrás do outro. O nosso foco deve ser o jogo de amanhã (terça-feira) e não podemos esquecer os resultados que fizemos. O que fizemos na semana passada já passou. Não há nada mais desinteressante do que o passado. O que conta é o presente e o nosso foco é o jogo de amanhã. Somos uma equipa difícil de bater e vamos dar tudo. Durante a semana temos outras competições. Amanhã não há nenhuma taça para ganhar, mas temos de vencer para, quem sabe, ganhar o troféu."

Chelsea na expectativa? "Não abordamos os jogos assim. Para nos é importante a dinâmica. Estamos totalmente concentrados em nós e isso faz aumentar as nossas chances. Espero passar este desafio. Todos querem jogar na Champions, é o sonho de todos em criança, temos de esquecer o passado e mostrar um bom desempenho amanhã. Temos de fazer o que sabemos fazer, que é jogar da nossa maneira e tentar mostrar o nosso melhor. Se pensarmos no resto, isso vai dar-nos muitos problemas."