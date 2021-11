Três portugueses e um jogador do Benfica na equipa da semana da Champions

Vlachodimos premiado pelas várias defesas em Munique, apesar da goleada por 5-2. Pote, Cancelo e Ronaldo também foram escolhidos

Uns pelas assistências, outros pelos golos, o certo é que João Cancelo, Pedro Gonçalves e Cristiano Ronaldo fazem parte da equipa da semana da Liga dos Campeões.

O jogador do Sporting, que bisou contra o Besiktas, e Ronaldo, que também fez dois golos diante da Atalanta, já tinham sido nomeados para jogador da semana. Na companhia dos dois, mais um internacional português, João Cancelo, no caso, que fez hat-trick de assistências pelo Manchester City.

Odysseas Vlachodimos foi escolhido como o guardião, apesar de ter sofrido cinco golos na Allianz Arena.