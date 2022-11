Treinador do PSG surpreendido ao dar conta do Benfica na liderança: "Qual é a regra?"

RMC Sport divulgou imagens do momento em que Galtier se apercebeu de que o Benfica, a jogar em Israel com o Maccabi Haifa, tinha passado para o primeiro lugar do grupo. O treinador ainda passou a mensagem para dentro do campo, mas já foi tarde.

A rádio francesa RMC Sport publicou, este domingo, imagens até agora desconhecidas do momento em que Christophe Galtier, treinador do PSG, se deu conta que o Benfica tinha chegado à liderança do grupo, na Liga dos Campeões. O francês não estava exatamente a par das contas e ficou surpreendido por ter sido ultrapassado pelos encarnados devido à regra do maior número de golos marcados fora de casa.

"O que é? Qual é a regra", perguntava Galtier. "Os golos fora?", questionou os elementos do staff técnico. De seguida, dirigiu-se novamente para a área técnica, próximo da linha lateral, para encorajar os jogadores a fazerem mais um golo nos instantes finais da partida.

Ao mesmo tempo, Marco Verratti, que estava no banco de suplentes, gritava para os companheiros: "Kylian, pressiona."

Alguns metros ao lado, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, parecia aperceber-se da situação e, em conversa com um adjunto, sorria ao olhar para o ecrã gigante do estádio.

Veja o vídeo.