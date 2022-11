Treinador do Maccabi Haifa rendido ao Benfica: "Vai até às meias-finais"

Declarações de Barak Bakhar, no final do encontro com os encarnados (1-6), referente à sexta jornada da Liga dos Campeões

Elogios ao adversário: "Depois de vários anos sem serem campeões, estão muito fortes. A equipa portuguesa vai chegar longe, pois tem um grupo muito forte, talvez o melhor que defrontei. Acredito que o Benfica vai até às meias-finais."

Fim do sonho europeu: "Estamos tristes, mas amanhã será um novo dia e temos de nos reerguer. Os jogos do campeonato serão difíceis, no domingo teremos já um e restam três jogos da liga antes das férias."

Resumo da participação na Champions: "É difícil falar quando acaba assim. Fizemos coisas muito boas num grupo difícil. Hoje, quebrámos depois do segundo golo, mas estou bastante orgulhoso dos meus jogadores e também do clube. Quero deixar uma palavra especial para todos."