Treinador do Leverkusen fala em "frustração" após derrota no Dragão

Declarações de Gerardo Seoane após o desaire por dois golos sem resposta.

Gerardo Seoane, treinador do Bayer Leverkusen, considerou que, na primeira parte, a sua equipa teve "um excelente desempenho e jogadas com qualidade", mas depois do intervalo já não conseguiu "ter o mesmo tipo de desempenho".

"Na primeira parte, tivemos um excelente desempenho, construímos boas situações e jogadas com qualidade e tivemos ocasiões suficientes para resolver o jogo. Foi importante ver que esse trabalho estava a dar frutos. Na segunda, não tivemos o mesmo desempenho e fizemos alguns erros. Estamos muito desiludidos com o resultado. Agora, temos de olhar para a frente, tentar aproveitar os pontos positivos e ser mais eficazes diante da baliza e concentrados nas situações defensivas. Em relação ao último jogo, tivemos uma prestação completamente diferente", afirmou, falando em "frustração".

"O desporto é assim. Não há duas partes iguais. Temos de ser constantes mais tempo. A parte emocional da equipa também é relevante. Se calhar, viu-se aqui alguma frustração por não termos aproveitado as situações. Isso pode ter tido impacto no moral da equipa", vincou.

A formação alemã, que está nos lugares de descida na Bundesliga, foi derrotada pelo FC Porto por 2-0 e leva três pontos em igual número de jornadas no Grupo B, assim como os dragões.