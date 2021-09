Treinador do Borussia Dortmund aborda disponibilidade de Haaland e Reus para o Sporting

Marco Rose deixou palavras elogiosas ao Sporting

Jogadores em dúvida: "Julian Brandt treinou totalmente ontem, se treinar bem hoje novamente, é uma opção para amanhã. Com Erling Haaland e Marco Reus temos de esperar pelo treino final, será apertado."

Sporting: "Não é por acaso que eles são campeões portugueses, à frente do Benfica e do FC Porto. São uma boa equipa, mas para nós, em casa, trata-se de marcar três pontos e mandar um sinal para os adversários do grupo."

Sistema do Sporting: "Têm ótimos jogadores, uma boa estrutura, com e sem bola sabem o que fazem, entram com ótimas sensações em todos os jogos. Jogam com uma linha de três atrás e na frente adaptam-se ao adversário, às vezes com três, outras com dois atacantes."