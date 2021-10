Treinador do Besiktas desvenda quatro titulares para o jogo com o Sporting

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, fez a antevisão ao duelo frente ao Sporting, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Treinador avança quatro titulares: "Atiba Hutchuinson magoou-se durante o aquecimento antes da partida de Başakşehir. Parece que não joga até ao próximo jogo do campeonato. N'Koudou e Mehmet Topal vão começar a trabalhar na próxima semana. Amanhã, o Alex Teixeira vai jogar, bem como o Ersin, o Pjanic e o N'sakala. Quando voltam de lesão, o ritmo dos jogadores não é o mesmo. Eu quero frisar isso para que todos entendam. Não vamos ter grandes expectativas sobre jogadores que voltam de lesões. Tudo o que eu quero agora é que os nossos jogadores voltem aos níveis normais."

Sobre o jogo com o Sporting: "Queremos jogar bem, lutar e somar três pontos. Todos desejamos fazer um bom jogo contra o Sporting. Contra o Dortmund apostámos no ataque e corremos alguns riscos. A Liga dos Campeões não é fácil. Não sei se o jogo vai ser bom ou mau, se vamos ganhar ou perder, mas estamo-nos a preparar bem."

Besiktas ainda com zero pontos: "Contra o Dortmund lutámos muito, mas ainda não conseguimos o que queremos, vencer. Esta é uma prova diferente. Começamos muito bem, mas as lesões prejudicaram muito a equipa."