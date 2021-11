Treinador do Besiktas assume a responsabilidade: "Sou eu que tenho de tirar as ilações"

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas

Redação com Lusa

As palavras de Sergen Yalçin após a goleada sofrida em Alvalade.

Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, estava desolado com a goleada (4-0) sofrida em casa do Sporting, na quarta ronda da Champions. Na Turquia, os leões já tinham ganho por 4-1.

"Sou o responsável pelo resultado do jogo e não os jogadores. Sou eu que tenho de tirar as ilações. Na Liga dos Campeões o nível é muito grande. Os resultados nem sempre são o que esperamos", começou por dizer o treinador da formação turca.

" Nos primeiros 30 minutos falhámos duas oportunidades. Depois houve a grande penalidade. Não conseguimos reentrar no jogo. O Sporting estava mais motivado e a jogar melhor que nós. O resultado não foi o que esperávamos. Agora vamos voltar à Liga turca e pensar no próximo jogo", completou.