"As equipas portuguesas gostam de jogar, de atacar muito. Pode ser comparável ao Ajax"

Sébastien Haller anteviu segunda mão dos oitavos da Champions e traçou um olhar sobre o Benfica e o futebol luso

Sébastien Haller, avançado do Ajax, espera um adversário ao ataque na segunda mão dos oitavos-de-final da Champions. O antigo jogador do Eintracht e do West Ham traçou uma comparação entre as equipas portuguesas, como o Benfica, e o clube que representa.

"Todas as equipas portuguesas gostam de jogar futebol, de atacar muito. Pode ser comparável ao Ajax. São duas equipas grandes dos seus países, que gostam de ser ofensivas. Um bom jogo para ver e jogar", afirmou, em declarações à imprensa.

Com menos um jogo do que o Manchester City e o Bayern de Munique, segundo e melhor ataque da atual da edição da Liga dos Campeões, respetivamente, o Ajax fecha o pódio das equipas mais concretizadoras, com 22 tentos em sete partidas.