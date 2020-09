"Tivemos uma abordagem que resultou contra uma equipa de alta qualidade"

Abel Ferreira lamentou alguma falta de eficácia do "seu" PAOK, mas mostra-se confiante para a segunda mão do play-off. A equipa grega perdeu por 2-1 no reduto do Krasnodar.

Análise do jogo: "Fizemos um bom jogo, com uma abordagem tática que resultou na maior parte do tempo contra uma equipa de alta qualidade ofensiva. Criámos oportunidades, mas não conseguimos concretizar todas. Estamos confiantes de que vamos jogar melhor na segunda mão e conseguir a qualificação para a fase de grupos".

Eficácia do Krasnodar: "Foi um jogo equilibrado entre duas equipas que gostam de criar oportunidades. A equipa que foi mais eficaz ganhou. Acreditamos em nós e vamos continuar a fazer o nosso trabalho".