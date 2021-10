Titular indiscutível do Bayern está em dúvida para defrontar o Benfica

Aos 40 minutos do jogo frente ao Bayer Leverkusen, Alphonso Davies foi substituído por lesão. O treinador explica que o lateral sentiu uma dor na coxa.

Alphonso Davies, um dos jogadores mais utilizados no Bayern, está em dúvida para a partida da Liga dos Campeões frente ao Benfica. O lateral-esquerdo de 20 anos lesionou-se no duelo com o Bayer Leverkusen e foi substituído aos 40 minutos.

"Espero que o Alphonso tenha tido sorte. Ele sentiu uma pequena dor numa coxa. Temos de ver se estará disponível para quarta-feira", referiu o treinador Julian Nagelsmann, após o encontro.

Os bávaros bateram o Leverkusen por 5-1.