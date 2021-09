Thomas Tuchel: "Agora é mais fácil considerarem-nos favoritos"

Tuchel rejeita condição de favorito do Chelsea para repetir vitória na Liga dos Campeões

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, considerou importante a experiência de ter vencido na última época a "Champions", mas afastou a condição de favorito do clube londrino de futebol para a nova temporada.

"Talvez haja muitas expectativas sobre nós. O ano passado tínhamos um rótulo de "não favoritos" e lidámos bem com cada jogo. Agora, veem-nos como um candidato real", lançou o técnico alemão na conferência de imprensa de lançamento do duelo frente à Juventus, na segunda jornada da "liga milionária".

O conjunto inglês venceu o primeiro jogo do Grupo H da Liga dos Campeões frente aos russos do Zenit por 1-0, enquanto a turma italiana bateu os suecos do Malmö por 3-0.

"Agora é mais fácil considerarem-nos favoritos. Temos a experiência, que é um ponto muito importante, e todos estão motivados quando jogam contra nós. É algo que temos que aceitar. Não somos favoritos para este título", vincou Tuchel.

Na deslocação a Turim, o Chelsea, que conquistou em maio último no estádio do Dragão, no Porto, o título de campeão europeu frente aos compatriotas do Manchester City (1-0, golo do alemão Havertz), conta com várias baixas, como Mason Mount, N"Golo Kanté, Reece James e Christian Pulisic.