Thiago não participa no treino do Liverpool e faz soar os alarmes para a final de Paris

Treino do Liverpool

Médio não participou na sessão, numa altura em que estamos a três dias do jogo decisivo da Liga dos Campeões

Thiago Alcântara promete ser uma dor de cabeça para Jurgen Klopp. O médio espanhol não participou no treino do Liverpool, numa altura em que estamos a apenas três dias da final da Champions.

O médio, que saiu lesionado da última jornada da Premier League, diante do Wolverhampton, continua com dores e desconforto na zona do tendão de Aquiles. Pela ausência e pelo pouco tempo que há até ao jogo contra o Real Madrid, é dúvida.

Fabinho, que assustou responsáveis e adeptos do Liverpool depois de sair lesionado da partida com o Aston Villa, treinou sem qualquer limitação e poderá entrar nas contas de Jurgen Klopp para a terceira final da Liga dos Campeões dos reds em cinco anos.