Thiago Alcântara vai desfalcar o Liverpool, mas poderá estar no Dragão

Médio internacional espanhol vai parar durante cerca de uma semana e deverá estar apto a competir antes do duelo europeu com o FC Porto

Trata-se da mais recente baixa do Liverpool. Thiago Alcântara, internacional espanhol do Liverpool, irá falhar dos próximos dois jogos dos reds ante o Norwich e Brentford, relativos, respetivamente, à Taça da Liga e à Premier League, anunciou o clube.

A nota publicada, esta segunda-feira, pelo emblema inglês, não especifica o tempo de paragem de Thiago Alcântara, sendo apenas descartada a presença do próprio nos compromissos seguintes (dias 21 e 25) da equipa orientada por Jurgen Klopp.

O médio espanhol foi substituído pelo técnico no decurso do jogo com o Crystal Palace, na passada sexta-feira, devido a um problema num dos gémeos, que deverá ser recuperado antes da visita ao FC Porto, em jogo da Liga dos Campeões, no dia 28.