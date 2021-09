Thiago Alcântara deverá falhar primeiro jogo com o FC Porto

Thiago Alcântara, jogador do Liverpool

Futebolista brasileiro estará em vias de falhar um total de quatro jogos do Liverpool antes da paragem internacional para compromissos de seleções

Lesionado num dos gémeos, Thiago Alcântara, médio do Liverpool, só estará de volta à ação, segundo Jurgen Klopp, a partir de 16 de outubro, frente ao Watford, pelo que não deverá defrontar o FC Porto na segunda jornada da fase de grupos da Champions.

"Não é 100 por cento claro quando é que o Thiago vai voltar. Talvez regresse depois da paragem para os compromissos das seleções. Não acredito que seja possível tê-lo antes", referiu o treinador dos reds, em conferência de Imprensa, esta sexta-feira.

O centrocampista internacional espanhol, que se lesionou no embate com o Crystal Palace, em 18 de setembro, irá falhar possivelmente mais três jogos do Liverpool, tendo ficado fora das opções ante o Norwich (Taça da Liga).

De regresso aos trabalhos do Liverpool, estão o experiente médio inglês James Milner e o avançado brasileiro Roberto Firmino, duas possíveis armas a utilizar na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, para enfrentar o FC Porto.