UEFA equaciona realizar meias-finais da Champions a uma mão

Organismo sediado em Nyon pretenderá adotar, daqui a três épocas, de acordo com o "The Times", o sistema de final four para o apuramento do vencedor da liga milionária

Revolução em perspetiva. A UEFA, que tutela o futebol do Velho Continente, está a ponderar findar a realização das meias-finais da Liga dos Campeões a duas mãos.

Segundo o The Times, que avançou com essa eventual pretensão do organismo liderado por Aleksander Ceferín, o órgão sediado em Nyon planeia adotar o sistema de final four para o apuramento do vencedor da liga milionária a partir de 2024.

O jornal The Times refere, ainda, que o possível plano da UEFA, que reformulará ainda mais o quadro competitivo, tem o apoio da ECA (Associação Europeia de Clubes Europeus), liderada pelo presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Ceferín, inclusive, como que havia atribuído um voto favorável à mudança. "Mesmo que se percam dois jogos [segundas mãos] pode obter-se mais receita. Pode ser um evento fantástico para televisões e patrocinadores. Numa só semana, podia ter-se a final da Liga dos Campeões feminina ou competições jovens, uma semana formidável de futebol. Esses jogos a eliminar são mais excitantes", dissera o líder europeu.

O formato final four, que concentra três jogos (duas meias-finais e uma final) no mesmo estádio, é já utilizado em algumas competições da própria UEFA, como, por exemplo, a Youth League, recentemente ganha pelo Benfica, ou a Champions de futsal, e até em Portugal, no caso da Taça da Liga, prova organizada pela Liga.

Certeza, por enquanto, há só uma: em 2024, a Liga dos Campeões vai alterar o figurino competitivo quanto ao número de grupos, equipas, jogos e apuramento para os "oitavos": a partir da temporada 24/25, haverá apenas uma liga composta pelos 36 clubes participantes e não os atuais 32 separados em oito grupos.

Esse futuro formato, confirmado pela UEFA, permitirá que as equipas realizem mais quatro jogos, deixando de defrontar três adversários por duas vezes (casa e fora), pelo que medirão forças com dez equipas distintas. Os oito primeiros classificados passam logo aos oitavos de final, enquanto os colocados entre o nono e o 24º lugar disputarão um "play-off" de acesso. A partir dos oitavos de final, está programado pela UEFA que a competição manterá o formato atual de eliminatórias a duas mãos até à final.