"Tenho uma grande admiração por Guardiola e pelo seu trabalho"

Diego Simeone reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões, que ditou um Manchester City-Atlético, elogiando o treinador adversário.

Foi de forma curta e sucinta que o treinador do Atlético de Madrid reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões. Simeone expressou o a apreço que tem pelo trabalho feito por Pep Guardiola ao longo dos anos, mas frisou a importância do próximo jogo com o Rayo Vallecano.

"Acima de tudo, uma grande admiração por Guardiola e pelo seu trabalho no City nos últimos anos, que ele mostra jogo após jogo. A partir daí, uma competição difícil, grandes confrontos entre todas as equipas e haverá tempo para avaliar o jogo nessa altura. Agora temos de nos focar no jogo do Rayo e só tenho isso na cabeça".

Ainda em relação ao jogo com os ingleses, foi perguntado ao técnico argentino se o estilo do Atlético é o ponto fraco das equipas de Guardiola, algo que Simeone não abordou, remetendo mais uma vez para o jogo com o Rayo.

"Entendo a vontade de falar sobre isso, sobre o sorteio, mas o jogo do Rayo é importante para nós e se me quiser perguntar algo sobre o Rayo, é bem-vindo".