Ten Hag confirma mudanças, mas não uma revolução: "Não será como contra o Besiktas"

Conferência de Imprensa de antevisão do treinador do Ajax, referente ao encontro com o Sporting, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ambos os clubes já estão apurados para os "oitavos"

Jogo: "Sim, faremos algumas alterações. Mas não será tão rigoroso como contra o Besiktas. Se Onana vai voltar a jogar? Verão, amanhã"

Registo 100% vitorioso: "Compreendemos que podia ser histórico. Temos de tentar todos os registos que consigamos obter. Somos ambiciosos."

Tadic em dúvida: "Tadić tem tido problemas nas costas desde o jogo fora de casa com o Heracles Almelo."

Relvados artificiais: "É muito mau para a aparência na Eredivisie. Deve ser banido o mais rapidamente possível. Estamos a competir com Portugal pelo sexto lugar na Europa."