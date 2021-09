Ten Hag e a "noite linda" vivida em Alvalade: "Jogámos de forma excelente..."

Declarações do treinador do Ajax em reação à goleada conseguida ante o Sporting (1-5), num jogo da primeira ronda da fase de grupos da Champions

Reação: "Foi uma noite linda, foi fantástico poder ganhar por 5-1. Jogámos de forma excelente, no entanto tivemos momentos menos fantásticos e devemos ser críticos. Com a Atalanta estávamos em vantagem e voltou a acontecer, temos de ter seis noites perfeitas em termos de força e motivação, a primeira parte foi boa, mas houve menos força e intensidade."

Quatro golos de Haller: "Tem uma grande capacidade, mas não previa isto. É algo excecional, foi histórico. Mostrou o talento que tem, as várias facetas que tem, o físico, o posicionamento e a arte para marcar. Temos de dar apoio e ele sabe lidar com tudo, tem uma personalidade fantástica. Tem as suas metas e só posso elogiá-lo, mas também indica que tinha isso dentro de si."

Mais destaques: "Diria que o Antony também justifica ter um 9,5 de nota, como o Haller. Berghuis também fez um grande jogo, teve de saber pedir a bola e conseguiu crescer na posição, mostrando vontade de crescer. Se continuar será um jogador fantástico para a posição, para este novo papel no meio-campo. Investimos juntos neste trabalho. Ontem, Stekelenburg teve uma queixa e foi impossível jogar. Não fiquei preocupado pelo nível dos meus guarda-redes, Passveer esteve bem."