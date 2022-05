"Temos de fazer ao Liverpool algo que ainda ninguém conseguiu"

Unai Emery, treinador do Villarreal, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo de amanhã frente ao Liverpool, em Espanha. A partida começa às 20h00 e conta para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões - reds venceram 2-0 em Anfield.

Fazer o que ninguém fez: "Estamos a viver um momento histórico. As pessoas estão muito orgulhosas do projeto. Todos se identificam. Cada um defende algo próprio. Estamos aqui nas meias-finais e queremos jogar a final naturalmente. Temos que fazer uma combinação perfeita. Ou seja, temos de lhes fazer algo que ainda ninguém conseguiu, à espreita dos pontos fracos. Se amanhã o MVP for um jogador do Liverpool, estaremos fora."

Discutir a eliminatória: "Temos feito bons jogos em casa, com uma boa sintonia com o nosso público, até para isso resultar na nossa melhor versão. Virar um 2-0 é complicado, mas a mudança na regra do golo duplo até nos beneficia. Vamos procurar responder para que as situações apareçam durante o jogo e, assim, estarmos perto de empatar a eliminatória. Já o disse e volto a repetir. Estamos muito animados por jogar as meias-finais da Liga dos Campeões. Em Anfield eles foram melhores, mas conseguimos defender bem para não lhes dar mais rendimentos. Estamos empolgados para o jogo em casa, temos que vencer e defender brutalmente bem. No fundo, queremos viver este momento com a nossa gente."