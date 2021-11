"Talvez seja o ano em que o Benfica tem mais condições de ganhar em Camp Nou"

Deco brilhou no Barcelona e também representou o Benfica, embora numa passagem mais discreta.

Deco, antigo futebolista do Barcelona e do Benfica, acredita que os encarnados podem conseguir um bom resultado em Camp Nou e frisou que a vitória por 3-0 no Estádio da Luz foi muito justa. Para o ex-jogador português, a chegada de Xavi à Catalunha poderá beneficiar o clube.

"É um jogo importante para as das equipas. O Barcelona está numa realidade diferente, nos últimos anos não tinha passado por uma situação em que corria o risco de não passar a fase de grupos. E o Benfica teve todo o mérito de ganhar o jogo na Luz. Se fiquei surpreendido com essa vitória por 3-0? Não. O Jorge Jesus sempre fez grandes equipas e, obviamente, tem de ter bons jogadores, mas só surpreender quem não está a par do futebol. O Barcelona estava numa má fase e o Benfica numa boa, foi muito superior nesse jogo", referiu, em declarações à SIC Notícias.

"Acho que o Benfica tem condições para fazer um bom resultado. Talvez seja o ano em que tem mais condições de vir a Camp Nou jogar para ganhar", acrescentou.

Sobre Xavi, com quem jogou nos blaugrana, só vê pontos positivos. "Fico feliz pelo Xavi. É um treinador que já acumula alguma experiência, embora tenha estado no Catar, e que conhece muito bem o clube. Acredito que a vinda dele pode ser muito importante para o Barcelona e as pessoas aqui acreditam que as coisas vão melhorar", atirou Deco.