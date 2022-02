Tadic: "Vi um pouco do jogo do Benfica, é um bom adversário"

Tadic deixou elogios ao Benfica, adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Benfica é o próximo adversário do Ajax e Dusan Tadic, avançado dos neerlandeses, começou a olhar para os encarnados logo na sexta-feira, no empate 2-2 frente ao Boavista. O futebolista revelou que viu a partida e que as águias são um "bom adversário".

"Vi um pouco do jogo do Benfica. É um bom adversário, não podemos esquecer que todas as equipas que chegam aos oitavos de final são difíceis. Mas acreditamos nas nossas qualidades e temos de continuar na prova", frisou em declarações à ESPN, depois da vitória por 1-0 sobre o Willem II, no sábado.

Leia também Vídeos Cristiano Ronaldo agradece os 400 milhões de seguidores e celebra com o famoso "Siiii" Cristiano Ronaldo publicou um vídeo no Instagram, esta segunda-feira, em que agradece e comemora o facto de ter atingido 400 milhões de seguidores naquela rede social. O avançado do Manchester United fala num "momento fantástico" e garante que vai continuar a partilhar os momentos da sua vida com os seguidores, porque eles "merecem".

O Benfica-Ajax joga-se às 20h00 de quarta-feira e é referente à primeira mão dos oitavos de final da Champions.