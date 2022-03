Tadic inconformado: "Fomos a melhor equipa, Benfica não jogou quase nada, só fez um ataque"

Declarações do jogador do Ajax, no final do encontro com o Benfica (0-1)

Jogo e superioridade do Ajax: "Fomos a melhor equipa, Benfica não jogou quase nada, só fez um ataque, praticamente. Jogámos melhor, faltou apenas um golo. Se tivesse surgido, tudo poderia ter sido diferente. Dominámos o jogo e houve um momento inacreditável."

Contra-ataques do Benfica: "Na Europa acontece isto muito, golos em contra-ataque, se não se param bem os contra-ataques podem acontecer."

Objetivos do Ajax: "Fico sempre muito zangado quando perco. Temos de continuar unidos e fazer mais coisas, agora temos a obrigação de sermos campeões nacionais."

Onana: "Pediu desculpas, mas eu disse-lhe que estamos juntos. Às vezes tu jogas bem e a equipa não. Temos que ficar todos juntos."

Duas partes diferentes: "Foi uma primeira parte muito boa, tivemos algumas oportunidades, tivemos muita posse e dinâmica. Na segunda podíamos ter jogado melhor em vários momentos, mas tivemos várias oportunidades, eles só uma e fizeram um golo. Foi muito azar."