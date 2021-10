Stefano Pioli convoca 18 jogadores para o FC Porto-Milan: a lista e os ausentes

Stefano Pioli, treinador do Milan

Confira a lista de eleitos dos rossoneri para o duelo de terça-feira.

Ante Rebic não recuperou da lesão sofrida frente ao Verona, no sábado, e ficou de fora da lista de convocados do Milan para a visita ao Dragão, marcada para as 20h00 de terça-feira.

O treinador Stefano Pioli incluiu 18 jogadores na comitiva, entre os quais o português Rafael Leão. Ibrahimovic também faz parte das opções.

Excluídos estão os guarda-redes Maignan e Plizzari, o lateral Florenzi e o extremo Júnior Messias, por lesão. Theo Hernández e Brahim Díaz testaram positivo à covid-19, enquanto Kessié foi expulso diante do Atlético de Madrid, e também são baixas confirmadas. Antonio Mirante, guarda-redes contratado após a cirurgia de Maignan, ainda não foi chamado.

Confira a lista de convocados do Milan:

- Guarda-redes: Tatarusanu e Jungdal;

- Defesas: Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli e Tomori;

- Médios: Bakayoko, Bennacer, Krunić, Saelemaekers e Tonali.

- Avançados: Giroud, Ibrahimovic, Rafael Leão e Daniel Maldini.