Sporting empata com Tottenham e está a um ponto do apuramento

O Sporting empatou a um golo em casa do Tottenham, em jogo da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ficando a um ponto de se apurar para os oitavos de final.

Marcus Edwards (22 minutos) colocou o Sporting em vantagem, mas Rodrigo Bentancur (80) empatou para os spurs, que lideram a poule com oito pontos, mais um do que os leões e do que Eintracht Frankfurt e dois do que o Marselha.

Na última jornada, o Sporting precisa de um empate sobre o conjunto alemão para chegar à fase seguinte da Liga dos Campeões.