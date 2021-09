Sporting é goleado em casa pelo Ajax e vive pesadelo no regresso à Champions

Leões perderam por 5-1, em Alvalade, frente ao campeão dos Países Baixos. Haller foi a estrela, com um póquer.

O Sporting foi goleado esta quarta-feira em casa pelos holandeses do Ajax por 5-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sébastien Haller, autor de quatro golos, aos 2, 9, 51 e 63 minutos, e Steven Berghuis, que marcou aos 39, selaram o triunfo do Ajax, enquanto Paulinho faturou, aos 33, para os leões, que não atuavam na Champions desde 2017/18.

No outro jogo do agrupamento, o Borussia Dortmund, próximo adversário dos leões, a 28 de setembro, na Alemanha, venceu por 2-1 no reduto dos turcos do Besiktas.