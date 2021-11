Sporting e FC Porto podem apurar-se na próxima ronda da Champions: eis as contas

Dragões empataram (1-1) esta quarta-feira em Milão e Sporting goleou o Besiktas por 4-0.

Caiu o pano em mais uma jornada da Liga dos Campeões, numa quarta-feira que se pode considerar positiva para FC Porto e Sporting, apesar de os dragões terem deixado fugir dois pontos em Milão. Ponto prévio: as duas equipas até podem carimbar a passagem aos oitavos da Champions na próxima ronda da prova milionária, agendada para 23 e 24 de novembro.

No caso do FC Porto, isso acontecerá se vencer o Liverpool em Anfield e o Atlético perder em casa com o Milan. E se o conjunto italiano não triunfar na capital espanhola, é seguro que os dragões, no mínimo, garantem a continuidade nas provas europeias, via play-off da Liga Europa, com um segundo classificado da fase de grupos.

Caso nada fique resolvido na quinta ronda, a receção ao campeão espanhol será o tira-teimas. Neste caso restará saber qual a equipa que parte em vantagem antes do apito inicial e que, por isso, poderá piscar o olho a um empate.

O Sporting terá um jogo grande em Alvalade. Recebe o Dortmund e estão ambos com seis pontos. Na Alemanha perdeu por 1-0 e se vencer, conquistando uma vantagem no confronto direto (vitória por dois golos), segue em frente. Caso perca diz adeus ao sonho e se empatar tudo fica adiado para a derradeira jornada, na qual joga em casa do Ajax, já apurado.

Grupo B

1. Liverpool 12 pontos

2. FC Porto 5

3. Atlético 4

4. Milan 1

Grupo C

1. Ajax 12 pontos

2. Dortmund 6

3. Sporting 6

4. Besiktas 0