Sparta Praga punido com jogo à porta fechada por atitude racista dos adeptos

Redação com Lusa

Eliminado pelo Mónaco no acesso à Liga dos Campeões, o Sparta vai cumprir o castigo no seu primeiro jogo em casa na fase de grupos da Liga Europa.

O Sparta Praga foi punido com um jogo à porta fechada devido ao comportamento racista dos seus adeptos na receção ao Mónaco, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

O organismo deu como provado que, nesse encontro, na capital checa, em 3 de agosto, um grupo de adeptos do Sparta dirigiu ofensivas racista a Aurélien Tchouaméni, médio do Mónaco, que o primeiro golo da sua equipa no triunfo por 2-0.

Durante a primeira parte, o jogo chegou mesmo a estar interrompido e, no final, o treinador do Mónaco, Nico Novak, classificou o incidente como "nojento".

Entretanto, o Sparta já anunciou que não vai apelar da decisão da UEFA e que vai cumprir o castigo. O clube checo acrescentou ainda que identificou os adeptos responsáveis pelo comportamento racista e que os mesmos foram banidos do clube.

