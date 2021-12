Real Madrid não queria repetir sorteio da Champions e fala em "adulteração"

Bola com o nome do clube merengue saiu do pote antes dos erros da UEFA.

O Real Madrid não ficou satisfeito com a repetição do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os merengues já comunicaram à UEFA as suas razões.

O atual líder do campeonato espanhol foi a segunda equipa a sair dos potes, logo depois do Benfica, sendo esse o primeiro duelo confirmado do anterior sorteio. Só depois é que os erros da UEFA aparecerem e, por isso, o clube está contra a decisão do organismo máximo do futebol europeu.

"Não faz sentido repetir todo o sorteio. Esta é uma adulteração tão flagrante como a que se seguiu", afirmou fonte do clube merengue à Cadena SER.

A UEFA já terá recebido as queixas do Real Madrid, que se sente prejudicado com a situação, mas o clube merengue fez mesmo parte do sorteio que começou às 14h00, como o Benfica, o anterior adversário.