Champions: em Espanha fizeram as contas e "pedem" portugueses no caminho

Sorteio da fase de grupos tem início às 17h00 desta quinta-feira.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões centra boa parte das atenções esta quinta-feira, no que ao futebol diz respeito. A cerimónia tem início às 17h00 de Portugal continental e conta com a presença de Sporting, FC Porto e Benfica.

Em Espanha, fizeram as contas aos possíveis destinos das equipas de La Liga e parece ponto assente que leões, no pote 1, dragões e águias, no 3, são vistos como "apetecíveis". "Dortmund, Benfica e Young Boys seria bem visto pelos adeptos do Atlético. O Borussia de Haaland, dentro dos possíveis, não é um mau rival no pote 2", pode ler-se no jornal "Marca".

No que toca ao Real Madrid, escreveu: "Lille, FC Porto e o surpreendente (mas fácil) Sheriff seria um grupo desejável".

O Sporting não é esquecido pela publicação. "Juntamente com o Lille, é o preferido por todos os possíveis rivais que estão no pote 2, casos de Real Madrid, Sevilha e Barcelona".

No pote 1 como vencedor da Liga Europa, a "Marca" indica um eventual grupo composto por Dortmund, FC Porto e Sheriff como "acessível" para o Villarreal.

Recorde a constituição dos quatro potes:

Pote 1

Chelsea

Villarreal

Atlético de Madrid

Manchester City

Bayern

Inter

Lille

Sporting



Pote 2

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilha

Borussia Dortmund



Pote 3

FC Porto

Ajax

Leipzig

Atalanta

Benfica

Zenit

Salzburgo

Shakhtar Donetsk

Pote 4

Club Brugge

Young Boys

Milan

Wolfsburgo

Malmö

Sheriff

Dínamo de Kiev

Besiktas