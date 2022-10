As votações já encerraram e o Son foi o autor do Golo da Semana da Liga dos Campeões, com o tento que apontou na vitória do Tottenham, por 3-1, sobre o Eintracht Frankfurt. Os golos de Galeno no Bayer Leverkusen-FC Porto, Darwin Núñez no Rangers-Liverpool e Hirving Lozano no Nápoles-Ajax também estavam nomeados.

Recorde os golos: