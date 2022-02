Sobre Félix, Simeone explicou o porquê da substituição e elogiou: "Fez um jogo extraordinário"

Declarações do treinador argentino, no final do encontro entre Atlético de Madrid e Manchester United (1-1)

João Félix esteve em destaque no empate entre o Atlético de Madrid e o Manchester United. O internacional português fez o único golo dos colchoneros, de cabeça, e, no final, recebeu elogios por parte do seu técnico, Diego Simeone.

"Saída de João Félix? Parecia cansado, não conseguia correr para trás. Fez um jogo extraordinário. A contundência de João permitiu-nos marcar primeiro. O seu trabalho e o de Correa era o que o jogo pedia. Colocámos Griezmann e Lemar para continuar a alimentar o jogo", afirmou o técnico, no final do encontro.

Leia também Benfica Benfica-Ajax: Yaremchuk empata e beija escudo da Ucrânia Minuto 72: Benfica empata. Defesa incompleta do guarda-redes do Ajazx, após remate de Gonçalo Ramos, surgindo Yaremchuk a empatar de cabeça. O avançado celebrou o golo, beijando o escudo da Ucrânia que tinha debaixo da camisola do Benfica.

Ao faturar contra o United, Félix marcou pela primeira vez na Liga dos Campeões 2021/2022. O português já tinha feito o gosto ao pé no campeonato e na taça.