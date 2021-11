Treinador do Barcelona fez a antevisão ao jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que os espanhóis vão receber o Benfica.

Sonho: "Perdemos com o Bayern e com o Benfica e são os rivais contra os quais vamos disputar o apuramento. O cenário é fácil: ganhar um dos dois jogos e logo se vê onde chegamos. Sou positivo e visualizo uma equipa feliz com a conquista dos três pontos e o apuramento na mão. Se não conseguirmos ganhar falamos amanhã. Habituei-me a ganhar pelo Barcelona e não contemplo cenários negativos. Só o Benfica me pode tirar o otimismo, portanto deixem-me sonhar."

Jogo mais importante: "É o mais transcendental porque é o seguinte. Isto é o Barça. Temos de competir de três em três dias e eu vejo o jogo do Benfica como uma oportunidade. Não sinto uma pressão extra. É uma oportunidade de ouro para passar aos oitavos. Temos de encarar como uma vingança ao Benfica. Temos de lhes dizer que somos o Barcelona e jogamos em casa e que a história vai ser diferente."