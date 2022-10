Simeone elogia o Club Brugge: "Marcaram quatro golos ao FC Porto..."

Atlético de Madrid vai defrontar o Club Brugge na Liga dos Campeões.

Na antevisão ao duelo com o Club Brugge, da terceira jornada da Liga dos Campeões, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, fez elogios ao conjunto belga, dando como exemplo a qualidade demonstrada frente ao FC Porto, quando venceram por 4-0, no Estádio do Dragão.

"Têm um grande treinador, um bom estilo de jogo, muito dinâmico, ofensivo e com vários jogadores nas imediações da área rival. Não é por acaso que venceram os últimos três campeonatos, que levaram a melhor sobre o Leverkusen e que marcaram quatro golos ao FC Porto. Tudo isso mostra a qualidade que têm", referiu o técnico.

Os colchoneros medem forças com o Club Brugge a partir das 20h00 desta terça-feira.