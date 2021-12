Simeone destaca dois nomes e fala de Conceição: "Temos muitas semelhanças"

Declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a vitória na visita ao FC Porto (3-1), esta quarta-feira, em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Análise do jogo: "Foi uma partida clássica de Champions, sim, uma guerra. O FC Porto muito igual à nossa equipa, na agressividade, na intensidade, na força defensiva, sofre poucos golos e tem claro o que quer. Gosto muito. Mas queremos o mesmo."

Evolução na hora decisiva: "Crescemos na segunda parte, com uma grande atuação de Oblak e de [Diogo] Costa. Na segunda parte, veio o golo de Griezmann, a pressão do FC Porto, as expulsões de um lado e do outro. Uma partida clássica de Champions, com todos os aliciantes de uma partida que decidia muito."

Sérgio Conceição: "Temos ele e eu muitas semelhanças: trabalho, emoção, trabalho... Equipas que se guerrearam e que depois se cumprimentaram. Fomos melhores no campeonato que jogámos, o FC Porto, o Milan e nós."

Experiência: "Não sei se fomos mais adultos. O golo de Griezmann acaba com uma partida que podia cair para qualquer lado. Podia ter marcado o FC Porto primeiro, tudo podia ter acontecido diferente."