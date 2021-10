Simeone deixou Klopp de mão estendida e explicou: "Nunca cumprimento no final do jogo"

Argentino foi a correr para o balneário mal se ouviu o último apito do Atlético de Madrid - Liverpool

O jogo entre o Atlético de Madrid e o Liverpool, que acabou com vitória dos reds, teve muito para contar dentro, mas também fora do campo. Tudo porque, no final, Simeone e Klopp não se cumprimentaram.

"Nunca cumprimento no final do jogo, porque não gosto. Não é saudável para o vencedor ou para o vencido. Penso nisso dessa forma. Mas agora, quando vir Klopp, vou cumprimentá-lo sem problema", afirmou o argentino, em conferência de imprensa.

Recorde-se que, antes do jogo, Klopp confessou não ser fã do estio de Diego Simeone no Atlético de Madrid, apesar de admirar o trabalho do homólogo.