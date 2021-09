Simeone visa adeptos que assobiaram Griezamnn: "Estão a fazer um filme"

Declarações do treinador argentino, no final do Atlético de Madrid-FC Porto (0-0)

Começo do jogo: "Não, não começámos mal. Começámos bem, especialmente nos primeiros 10-15 minutos, depois caímos. É por isso que falo de continuidade, de encontrar consistência e de aumentar a nossa velocidade. Quando conseguirmos aumentar a velocidade do jogo, os jogadores que temos fazem a diferença."

Os sistemas diferentes: "O sistema é uma forma de procurar variações para encontrar soluções para o jogo. Temos jogadores que podem jogar em diferentes posições. Jogamos com todos os sistemas, jogamos sempre."

Os assobios a Griezmann: "Eles estão a fazer um filme. Só queremos recuperar um futebolista extraordinário. Esperamos que ele melhore, que possa responder às pessoas que o criticam. Ele tem um desafio pela frente por causa do que aconteceu no passado."