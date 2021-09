Signal Iduna Park terá 25 mil espectadores a assistir ao Dortmund-Sporting

Jogo entre as duas equipas é relativo à segunda jornada da fase de grupos da Champions

O encontro entre o Borussia Dortmund e Sporting, relativo ao Grupo C da Liga dos Campeões, vai ter 25 mil pessoas nas bancadas e, em forma de homenagem, 500 são ligadas aos cuidados de saúde, anunciou esta quinta-feira o emblema germânico.

"O Signal Iduna Park já esgotou a sua capacidade de 25.000 bilhetes. Entre os espetadores, por nosso convite, estarão 500 pessoas que trabalharam incansavelmente sob as condições mais difíceis e medo constante de infeção para alcançar as coisas mais incríveis durante a pandemia da covid-19", lê-se no site do Borussia Dortmund.

O clube germânico vai continuar nos próximos jogos, tanto para a Bundesliga como para a Taça da Alemanha, a convidar equipas de médicos, enfermeiros e auxiliares que estiveram "na linha de frente nos últimos dois anos" no combate ao novo coronavírus.

"Desde o início, enfatizámos que queremos agradecer às pessoas que tanto fizeram por nós. Mesmo numa altura em que a capacidade do estádio ainda é limitada, sentimos a necessidade de estender esse convite já no jogo com o Sporting", explicou o diretor-geral do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

O encontro da segunda jornada da fase de grupos da "Champions" está agendado para 28 de setembro.