Sheriff: um herói com cadastro e orçamento inferior ao que ganha Hazard... por semana

Saiba mais sobre o campeão da Moldávia, que surpreendeu o mundo do futebol com um triunfo por 2-1 no Santiago Bernabéu.

Sébastien Thill tem uma tatuagem na perna esquerda que ilustra o sonho de jogar na Champions. Já o tinha realizado na primeira jornada, mas foi no Santiago Bernabéu que saiu do anonimato. Com um sensacional remate de pé esquerdo, o médio luxemburguês deu o triunfo aos moldavos diante do Real Madrid (1-2).

No percurso do atleta, que poderá jogar com Portugal na próxima ronda de apuramento para o Mundial"2022, a 12 de outubro, consta um episódio de detenção por ter sido apanhado com 2,47 gramas por litro de álcool sangue. Foi há quatro anos, quando causou estragos a várias viaturas e fugiu, depois de festejos com a anterior equipa Progrès Niedercorn. "Não havia comida e só bebi", disse em tribunal. Thill foi multado em 800 euros e ficou 42 meses sem carta de condução.

Hoje, com 27 anos, é herói de um plantel cujo valor estimado ronda os 12 M€, o equivalente ao salário anual de Alaba. O feito alcançado tem uma dimensão ainda mais épica, dado o orçamento da formação moldava que ronda os 420 mil euros, verba inferior ao vencimento semanal de Hazard, outra das estrelas do Real. Com cem por cento de aproveitamento, depois de bater Shakhtar e os madridistas para ascender à liderança do grupo D, o Sheriff é a 10.ª equipa com dois triunfos nos dois primeiros jogos da Champions, em época de estreia. Todas as nove anteriores formações que atingiram este registo superaram a fase de grupos. O Sheriff está bem encaminhado para essa meta.