Sheriff faz história e apura-se para a fase de grupos da Champions

Primeira equipa da Moldávia a chegar a um patamar tão alto na Liga dos Campeões da UEFA

A noite de Champions tinha o Shakhtar-Mónaco como prato forte, mas uma grande história foi escrita noutras paragens. Depois de bater o Dínamo por 3-0 na primeira mão, os moldavos seguraram o nulo na Croácia e apuraram-se para a fase de grupos da Champions.

Depois de quatro presenças na fase de grupos da Liga Europa, já durante este novo século, o clube moldavo fez história para o futebol do seu país, ao garantir a primeira presença nas últimas 32 equipas milionárias.

Recorde-se que, antes de eliminar o Dínamo no playoff, o Sheriff já tinha enviado para casa outra equipa com mais experiência na Champions League. O Estrela Vermelha tinha sido a anterior vítima da formação que vai quebrando barreiras no Velho Continente.

No outro jogo da noite, destaque para o novo triunfo do Red Bull Salzburg por 1-2 diante do Brondby, desta vez a jogar na condição de visitante. Os austríacos vão para a sua terceira fase de grupos consecutiva da Champions.