Sheriff causa surpresa no Bernabéu ao bater o pé ao Real Madrid

Moldavos, graças à épica façanha (duas vitórias seguidas na Champions), ocupam a liderança isolada do grupo D.

A surpresa maior da noite europeia desta terça-feira ocorreu no remodelado Bernabéu. O Sheriff superou, claramente, a melhor das previsões ao vencer o Real Madrid, um dos favoritos à vitória final, pelo que continua a causar sensação na Champions.

Entrado em campo com três pontos somados na primeira jornada do grupo D, o Sheriff como que manteve essa toada e, aos 25', causou a primeira sensação gélida aos jogadores e adeptos merengues, ao inaugurar o marcador, por Jakhshibaev.

Na retaguarda, em concreto entre os postes, Athanasiadis segurara a preciosíssima e inesperada vantagem, aos 31' e 36', ao negar o(s) golo(s) a Benzema. O dianteiro francês quebraria a resistência aos 65', restabelecendo o empate com um penálti.

O segundo e maior golpe de teatro, em contraste com o desacerto ofensivo do Real Madrid, teve verdadeiros contornos dramáticos. O árbitro já se prepara para olhar para o relógio quando Thill, aos 90', fuzilou Courtois e garantiu mais três pontos.

A épica façanha (duas vitórias seguidas na Champions) de uma equipa pouquíssimo habituada a estas andanças coloca-a na liderança do grupo D, com seis pontos, mais três do que o vice-líder Real Madrid. Inter e Shakhtar Donetsk somam um ponto cada.